İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran soruşturma kapsamında savcılık ifadesini vermişti. Kan ve saç örneği alınan Saran, adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakılmıştı. Saran’ın evlerinde yapılan aramalarla ilgili ise dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sadettin Saran'ın İstanbul’daki ev adresine girilerek arama yapılmıştı ve evinde “GoStak” yazılı cam kavanoz bulunmuş ve el konulmuştu. Demirören Medya grubu bünyesindeki Milliyet'in haberindeki iddiaya göre, bahsi geçen kavanozda yasaklı madde olduğu değerlendirilen kalıntılara rastlandı. Aynı zamanda Saran'ın Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi’ne bağlı Kuruoba Köyü’ndeki villasında da arama gerçekleştirilmişti. Yine iddiaya göre, Saran’ın bahçesinde esrar yetiştirildiği ve fidelerin ise baskından saatler öncesinde koparılarak yakıldığı tespit edilip bekçi ise gözaltına alınmıştı.

Başka maddeler olduğunu söylemişti!

Evinde bulunan ve kokain olduğu düşünülen kalıntılarla ilgili soruya ise Saran, "Cam kavanozun içerisinde kızımın muhtelif ilaçları vardı. Büyük ihtimalle bu ilaçların tozlarıdır." cevabını vermişti. Assos’daki villasından ele geçen narkotik maddelerle ilgili olarak ise, "Assos’taki evimde tahmini 20 gün önce kadın basketbol takımını ağırlamıştım. Bahçeye sinek gelmişti, uzaklaştırmak için lavanta veya türevi yaprakları evde çalışan hizmetlinin yaktığını söylemişti. Mangal yaptıktan sonra da arılar geldi, uzaklaştırmak için hizmetli kahve yakmış. Maddeler de kahve, lavanta ve adaçayı yakılması sonucu kalıntılar." ifadelerini kullanmıştı.

Test sonucu yarın bildirilecek!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın yasaklı maddeye yönelik test sonucu Adli Tıp tarafından yarın savcılığa bildirecek. Çıkacak sonuç, soruşturmanın gidişatını doğrudan etkileyecek.