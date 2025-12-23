Türk Dil Kurumu, “2025 Yılının Kelimesi/Kavramı”nı belirlemek amacıyla yürüttüğü çalışmada son aşamaya geldi. Kurum, yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen 5 kelimeyi halkın oyuna sundu.

Öneri süreci üniversite iş birliğiyle yürütüldü

TDK tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılının kelimesini belirleme sürecinin geçen ay başlatıldığı bildirildi.

Çalışmanın, Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) iş birliğiyle yürütüldüğü belirtildi. Bu süreçte hem akademik değerlendirmeler hem de kamuoyundan gelen öneriler dikkate alındı.

Beş kelime finale kaldı

Değerlendirme Kurulu’nun çalışmaları ve halktan gelen öneriler doğrultusunda 5 kelime/kavram oylamaya sunuldu. 2025 yılı için belirlenen finalist kelimeler şunlar oldu:

Dijital vicdan

Vicdani körlük

Çorak

Eylemsiz merhamet

Tek tipleşme

Kelimelerin, toplumsal, kültürel ve dijital dönüşümleri yansıtan kavramlar arasından seçildiği vurgulandı.

Oylama 28 Aralık’ta sona erecek

22 Aralık’ta başlayan halk oylaması, 28 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 17.30 itibarıyla tamamlanacak.

Oylamaya katılmak isteyen vatandaşlar, Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde yer alan anket bağlantısı üzerinden oy kullanabilecek.

Sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak

Oylama sürecinin tamamlanmasının ardından, en fazla oy alan kelime “2025 Yılının Kelimesi/Kavramı” olarak ilan edilecek ve Türk Dil Kurumu tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.