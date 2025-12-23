Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. Bilim dünyasının seçkin isimlerini bir araya getiren programda Erdoğan, Türkiye’nin bilimsel kalkınma stratejisinin sadece taklit üzerine değil, özgün ve milli bir kimlik üzerine inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Başarılarıyla öne çıkan ilim erbabına ödüllerini takdim eden Erdoğan, bilimin evrensel birikimi ile yerel değerlerin sentezlenmesinin önemine vurgu yaptı.

Bilimin yıldızlarına ödül yağmuru: Geniş yelpazede 49 ödül

Törende yaptığı konuşmada Erdoğan, adaylık ve değerlendirme süreçlerinde titizlikle çalışan komitelere teşekkür ederek bilim camiasına müjdeler verdi. Bu yıl TÜBA Ödülleri kapsamında 38, TÜBİTAK Bilim ve Teşvik Ödülleri kapsamında ise 11 akademisyenin onurlandırıldığını belirten Erdoğan, ödül alan isimlerin Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerden seçilmesinin bölgesel bilimsel kalkınmanın kanıtı olduğunu ifade etti. RNA biyolojisinden diş hekimliğine, felsefeden nörolojiye kadar uzanan geniş çalışma alanlarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, bu çeşitliliğin Türkiye’nin entelektüel derinliğini yansıttığını dile getirdi.

Geçmişin mirası geleceğin ışığı: "Gelenek ateşi geleceğe taşımaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında 11 Haziran'da vefat eden dünyaca ünlü bilim insanı Prof. Dr. Gazi Yaşargil’i ve ebediyete intikal eden diğer akademisyenleri rahmetle andı. Anadolu’nun tarih boyunca bilginin ve olgunlaşmanın merkezi olduğunu belirten Erdoğan, "Gelenek, küllerle vakit geçirmek değil, o kutsal ateşi geleceğe aktarmaktır" diyerek ecdat mirasına bakış açısını özetledi. Usturlaplardan ilk üniversitelere kadar İslam ve Türk medeniyetinin insanlığa sunduğu katkıları hatırlatan Erdoğan, Türkiye’nin bilim tarihindeki öncü rolünü vurgulayarak günümüz bilim insanlarına bu mirası daha da ileriye taşıma çağrısında bulundu.

Bilgi üretiminde milli kimlik şartı

Cumhurbaşkanı, modern bilimsel gelişmeleri sadece takip etmenin yeterli olmadığını, bu bilgilerin milli kimlikle içselleştirilmesi gerektiğini savundu. Kendi kavramlarını üretmeyen ve kendi lügatiyle düşünmeyen bir anlayışın orijinal katkılar yapamayacağını ifade eden Erdoğan, bilginin sadece akılla değil; vicdan, merhamet ve sezgiyle inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Milli kimliğe münhasır eserlerin geleceği kurmadaki kilit rolüne değinen Erdoğan, her kuşağın devraldığı mirası zenginleştirerek insanlığın ortak hafızasına yön vermesi gerektiğini belirtti.

Bilimsel başarıda bölgesel kalkınma vurgusu

Ödül alan bilim insanlarının görev yaptıkları kurumların Karadeniz’den Marmara’ya, Doğu Anadolu’dan Ege’ye kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, bu tablonun akademik başarının sadece metropollerde değil, Anadolu’nun her köşesinde hayat bulduğunun bir göstergesi olduğunu belirtti. Bilimsel çalışmaların niteliğinin artması için devletin desteğinin süreceğini ifade eden Erdoğan, ödüle layık görülen tüm hocaları ve araştırmacıları tebrik ederek konuşmasını noktaladı.