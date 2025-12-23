Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminde yer alan 11. Yargı Paketi’nde, toplumun vicdanını rahatlatacak çok kritik bir düzenlemeye gidildi. Kamuoyunda "Covid-19 izni" olarak bilinen ve hükümlülere erken tahliye imkanı sağlayan yasal düzenlemenin kapsamı, deprem suçlarını dışarıda bırakacak şekilde yeniden şekillendirildi. Depremzede yakınlarının kararlı itirazları ve yürüttükleri diplomasi trafiği neticesinde, felaketlerde yıkılan binalardan ve yaşanan can kayıplarından sorumlu olan kişilerin bu aftan yararlanmasının önüne geçildi.

AK Parti ve MHP’den ortak teknik çalışma

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, deprem mağduru ailelerle gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından harekete geçti. Edinilen bilgilere göre dün gerçekleşen zirvede aileler, sevdiklerinin ölümüne neden olan ihmallerin sorumlularının cezaevinden erken çıkmasına yönelik endişelerini dile getirdi. Bu talebe duyarsız kalmayan Güler ve Akçay, 31 Temmuz 2023 öncesi işlenen suçları kapsayan ve açık cezaevine geçiş ile denetimli serbestlik süresini 3 yıl öne çeken düzenlemede "eylem tanımı" üzerinde teknik bir revizyon başlattı.

Abdullah Güler: "İstisna maddesine ekleyeceğiz"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, depremde yıkılan binaların müteahhitleri ve diğer sorumluları için özel bir istisna maddesi oluşturduklarını duyurdu. Güler, "Deprem felaketinde yıkılan yapılarla ilgili sorumluluğu bulunan kişilerin, Covid düzenlemesinden faydalanmaması için teknik bir çalışma yürütüyoruz. Bu kişileri, yasanın sağladığı kolaylıklardan muaf tutulacak suç tanımları arasına ekleyeceğiz." ifadelerini kullandı. Bu adımın, sadece 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerini değil; İzmir, Elazığ ve geçmiş yıllarda meydana gelen diğer illerdeki deprem suçlarını da kapsaması hedefleniyor.

Meclis Genel Kurulu’nda önerge mesaisi

Hazırlanan teknik çalışmanın, 11. Yargı Paketi’nin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri esnasında bir önergeyle yasaya dahil edilmesi planlanıyor. Kanun teklifinin 27. maddesi üzerinde verilmesi beklenen bu önerge kabul edildiği takdirde, deprem davalarında yargılanan veya hüküm giyen isimler için "erken tahliye" kapısı tamamen kapanmış olacak. Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte, deprem suçluları hukuki statü bakımından en ağır suç gruplarıyla aynı kefeye konulacak.

Deprem suçları en ağır suçlarla aynı kapsama alındı

Yeni düzenleme ile birlikte deprem sorumluları; terör suçları, kasten öldürme, cinsel saldırı ve çocuk istismarı gibi ağır suç kategorilerinin yer aldığı "istisnalar" listesine dahil edilecek. Böylece aile içi şiddet, kadına karşı işlenen suçlar ve kendini savunamayacak kişilere yönelik eylemlerde olduğu gibi, deprem nedeniyle binlerce kişinin ölümüne sebebiyet verenler de 3 yıllık denetimli serbestlik avantajından muaf tutulacak.