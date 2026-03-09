İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Mecid Musevi, ABD ve İsrail hedeflerine yönelik saldırılar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Musevi, bundan sonraki saldırılarda 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip füzelerin kullanılmayacağını söyledi.

“Gerçek Vaad 4” operasyonu sonrası açıklama

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yürütülen Gerçek Vaad 4 Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen 31’inci saldırı dalgasının ardından İran’dan yeni bir açıklama geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Mecid Musevi, ABD ve İsrail hedeflerine yönelik operasyonların devam edeceğini belirterek saldırıların daha ağır silahlarla sürdürüleceğini ifade etti.

“1 tondan hafif savaş başlığı kullanılmayacak”

Musevi, bundan sonraki füze saldırılarında kullanılan mühimmatın daha güçlü olacağını belirterek, “Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak” dedi.

İranlı komutan ayrıca saldırıların hem sıklığının artacağını hem de daha geniş bir alanı kapsayacağını söyledi.

Operasyon yeni dini lidere ithaf edildi

Devrim Muhafızları Ordusu daha önce yaptığı açıklamada, “Gerçek Vaad 4” operasyonunun 31’inci dalgasının İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’e ithaf edildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, saldırıların “Lebbeyk ya Hamaney” parolasıyla gerçekleştirildiği ve operasyonlarda süper ağır savaş başlıklı füzelerin kullanıldığı ifade edilmişti.

Bölgedeki gerilim tırmanıyor

İran’ın son açıklamaları, Orta Doğu’da ABD ve İsrail ile yaşanan askeri gerilimin daha da artabileceğine işaret ediyor. İranlı yetkililerin saldırıların kapsamının genişletileceğini belirtmesi, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edilmesine neden oluyor.

Uzmanlar, karşılıklı açıklamaların ardından bölgede askeri hareketliliğin artabileceğine dikkat çekiyor.