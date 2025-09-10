İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda kadınlar 51 kilo çeyrek final mücadelesinde milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Hindistanlı rakibi Zareen Nikhat ile karşı karşıya geldi.

Baştan sona üstün bir performans sergileyen Çakıroğlu, rakibini 5-0’lık net skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde cumartesi günü ringe çıkacak olan milli boksör, Özbekistanlı Feruza Kazakova ile karşılaşacak.

Büşra Işıldar’dan tarihi başarı

Öğlen seansında 75 kiloda çeyrek final mücadelesine çıkan milli sporcu Büşra Işıldar, İngiliz rakibi Mary-Kate Smith’i 5-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Bu sonuçla Işıldar, Türkiye’ye madalya getiren ilk isim oldu.

Yarı finaldeki rakibi ise Avustralyalı Sue Emma Greentree olacak.

Şeyma Düztaş nakavtla yarı finalde

+80 kiloda mücadele eden Şeyma Düztaş da şampiyonada dikkat çeken bir performans sergiledi.

Düztaş, Suudi Arabistanlı Noof Alyousef’i nakavt ederek yarı finale yükselmeyi başardı.

Cumartesi günü yapılacak yarı finalde Düztaş, Hindistan’dan Nupur Nupur ile kozlarını paylaşacak.

Türk boksunda madalya garantisi

Buse Naz Çakıroğlu’nun yarı finale yükselmesiyle birlikte Türkiye, Dünya Boks Şampiyonası’nda bir kez daha adını altın harflerle yazdırmaya hazırlanıyor.

Büşra Işıldar ve Şeyma Düztaş ise yarı finale kalarak en az bronz madalyayı garantiledi.

Cumartesi günü kritik karşılaşmalar

Cumartesi günü yapılacak yarı finallerde üç milli boksörümüz birden ringe çıkacak.

Buse Naz Çakıroğlu – Feruza Kazakova (Özbekistan)

Büşra Işıldar – Sue Emma Greentree (Avustralya)

Şeyma Düztaş – Nupur Nupur (Hindistan)