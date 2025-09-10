Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, Can Bartu Tesisleri’ndeki antrenman öncesi oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

İtalyan çalıştırıcı, zamanlarının kısıtlı olduğunu vurgularken başarıya ancak birlik olarak ulaşabileceklerini söyledi.

Tedesco, sezon boyunca sabit bir ilk 11 olmayacağını, tüm oyuncuların forma şansı bulacağını belirterek kadro içi rekabetin artacağına işaret etti.

Basına açık idmanda ilk temas

Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Sahaya Futbol Direktörü Devin Özek ile birlikte çıkan Tedesco, gazetecilere selam vererek çalışma alanına geçti. Bu kare, İtalyan teknik adamın Türkiye’deki ilk resmi basın önüne çıkışı oldu.

Sakat oyuncular takımdan ayrı kaldı

Çalışmada sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Jhon Duran, Mert Hakan Yandaş ve Nelson Semedo yer almadı.

Özellikle Semedo’nun tedavi sürecinin hızlandırıldığı ve Trabzonspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Milli takım dönüşü tedavi programına devam eden Mert Hakan ise takımdan ayrı yürüyüş yaptı.

Szymanski bandajla çalıştı, kaleciler ayrı programda

Antrenman düz koşuyla başlarken, ardından ısınma hareketlerine geçildi. Kaleciler Ederson, İrfan Can Eğribayat ve Tarık Çetin, kaleci antrenörü eşliğinde ayrı bir çalışma yaptı.

Milli takımda sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edilen Sebastian Szymanski, özel bandajla idmanda yer aldı ve çalışmalarını takımla birlikte sürdürdü.

Tedesco tesise yerleşti

İstanbul’a gelir gelmez tesisleri gezen Domenico Tedesco, geceyi Can Bartu Tesisleri’nde geçirdi. İtalyan çalıştırıcının, Trabzonspor karşılaşmasına kadar tesiste kalacağı ve takımıyla yakın temas içinde olacağı belirtildi.

Gözler dev derbide

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe–Trabzonspor karşılaşması 14 Eylül Pazar günü Kadıköy’de oynanacak. Yeni hocasıyla ilk resmi maçına çıkacak Fenerbahçe’de hedef, taraftarı önünde 3 puanla çıkışa geçmek.