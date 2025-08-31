Son Mühür/ Beste Temel- Bornova Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde ilkokula başlayacak öğrencilere yönelik anlamlı bir kampanya başlattı. "Kırtasiye desteği bizden, hayaller sizden" sloganıyla yürütülen proje kapsamında, 1. sınıfa başlayacak minik öğrencilere kırtasiye malzemeleri içeren setler dağıtılıyor. Toplamda 1250 adet hazırlanan setlerin dağıtımına başlandı.

Eğitimde fırsat eşitliği vurgusu

Hazırlanan kırtasiye setleri, okul çantası, kalemlik, defter, boya kalemleri ve diğer temel okul malzemelerini içeriyor. Bu destekle öğrencilerin eğitim hayatlarına güçlü bir başlangıç yapması hedeflenirken, aynı zamanda velilere de ekonomik anlamda destek sağlanması amaçlanıyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projenin amacını eğitimde fırsat eşitliği olarak açıkladı. Eşki, "Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamanın yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden biri olduğuna inanıyorum. Bunun için üzerimize düşeni yapacağız. Çocuklarımızın eğitim hayatına daha güçlü bir başlangıç yapmaları için yanlarında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Yoğun talep üzerine başvurular uzatıldı

Kırtasiye desteği programının başlangıcından bu yana yoğun talep aldıklarını belirten Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Damla Çelik Kaya, başvuruların uzatıldığını duyurdu. Kaya, "Başvuruyu ilk başta bir hafta ile sınırlamıştık. Ancak gelen yoğun talepler üzerine başvuru ve dağıtım sürecini okullar açılana kadar uzatma kararı aldık. İlk günden yüze yakın dağıtım gerçekleştirdik. İnsanlarımıza bir nebze olsun dokunabilmek ve destek olabilmek adına bu programı sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.