Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Güllük Mahallesi’nde zirai alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, bölge halkında endişe yarattı.

Ekipler hızla müdahale etti

Yangın ihbarının ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile itfaiye birimleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Hem havadan hem de karadan yapılan yoğun müdahale ile alevler kontrol altına alındı.

Büyümeden söndürüldü

Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangın kısa sürede söndürüldü. Böylece yangının çevredeki diğer alanlara sıçramasının önüne geçildi.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Ekipler, olası bir yeniden alevlenmeye karşı alanda tedbirlerini sürdürüyor.