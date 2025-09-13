Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Behiye Burnak, doğuştan yüzde 90 bedensel engelli olan kızı Fatma Burnak’a (59) tam 30 yıldır tek başına bakıyor. Eşini yıllar önce kaybeden anne Burnak, kızının günlük bakımından kişisel ihtiyaçlarına kadar tüm sorumluluğu üstleniyor.

Hayatını kızına adadı

Fatma Burnak, doğuştan engelli olarak dünyaya geldi. 30 yıl önce babasını kaybeden Fatma’ya, o günden bu yana annesi Behiye Burnak hem annelik hem babalık yapıyor. İleri yaşına rağmen kızının hayatını kolaylaştırmaya çalışan Burnak, devletten aldığı evde bakım ücretiyle geçimini sağlıyor. Fatma Burnak ise yaptığı el işlerini satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

“Annem yemedi yedirdi, giymedi giydirdi”

Kendi başına yürüyemediğini anlatan Fatma Burnak, annesinin sabah kalktığında elini yüzünü yıkadığını, kahvaltısını yaptırdığını ve tekerlekli sandalyeye bindirdiğini söyledi. Fatma Burnak, “Gündüz okulun önüne gidip el işlerimi satıyorum. Akşam eve dönünce annem yemeğimi yediriyor. Yatakta dahi kendim dönemiyorum. Annem yemedi yedirdi, giymedi giydirdi. Hayatını bana adadı. En büyük hayalim çeşmenin altına elimi sokup yüzümü yıkamak. İnsanlar koşunca ben de koşmak istiyorum. Düğünlerde oynamak isterdim. Yaşama sevincimi hiç kaybetmedim, Allah’a isyan etmedim” dedi.

“Her şeyi bana ait”

Yıllardır kızına bakan anne Behiye Burnak ise, “Evladıma zor olsa da bakıyorum. Her şeyi bana ait. İhtiyaçlarını karşılayamıyor” ifadelerini kullandı.