Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde meydana gelen depremle ilgili verileri paylaştı.

Depremin büyüklüğü 3.5 (Ml) olarak ölçülürken, sarsıntının merkez üssünün Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık 119 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Depremin ayrıntıları

AFAD’ın aktardığı bilgilere göre deprem:

Tarih: 12 Eylül 2025

Saat: 18:56:37 (TSİ)

Enlem: 35.78194 N

Boylam: 26.74611 E

Derinlik: 23.56 kilometre olarak kaydedildi.

Datça ve çevresinde hissedildi mi?

Depremin, deniz açıklarında gerçekleşmesi nedeniyle Datça ve çevresindeki kıyı bölgelerinde hafif şekilde hissedildiği tahmin ediliyor. Şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.