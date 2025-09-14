Kaza, Milas’ın Dörttepe kavşağında meydana geldi. İki otomobilin çarpışmasıyla araçlar hurdaya dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaçan sürücü aranıyor

Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsünün olay sonrası kaçtığı iddia edildi. Polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Soruşturma sürüyor

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, bölgedeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.