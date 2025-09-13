Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında il genelinde hizmet veren bin 982 “S” plakalı okul servis aracını sıkı denetimlerle kontrol altında tutuyor. Öğrencilerin güvenli ve konforlu şekilde okullarına ulaşması için hem araçlara hem de sürücülere yönelik düzenli kontroller gerçekleştiriliyor.

Güvenlik kriterleri titizlikle uygulanıyor

25 Ekim 2017 tarihli Okul Servis Araçları Yönetmeliği çerçevesinde yapılan denetimlerde; emniyet kemeri, kamera, koltuk sensörü, ışıklı “Dur” levhası ve “Okul Taşıtı” ibaresi gibi kriterler aranıyor. Ayrıca ilkokul öğrencilerinin taşındığı araçlarda rehber personel bulundurulması zorunlu tutuluyor. Araçların 12 yaşından küçük olması şartı da sıkı biçimde denetleniyor.

Sürücüler için yaş sınırlaması, mesleki yeterlilik belgesi, psikoteknik muayene ve adli sicil uygunluğu gibi koşullar da belediye ekiplerince kontrol ediliyor.

Okul bölgelerinde güvenlik artırıldı

Büyükşehir Belediyesi, yalnızca araç ve sürücülerde değil, okul bölgelerinde de güvenlik önlemleri alıyor. Trafik levhaları, yol çizgileri, hız kesici kasisler ve işaretlemelerle öğrencilerin güvenliği destekleniyor. 2025’in ilk 6 ayında il genelinde 2 bin 486 servis aracı denetlenirken, mevzuata aykırı bulunan 68 araç hakkında işlem yapıldı.

Şoförlerden ve denetim ekiplerinden açıklamalar

Servis şoförlerinden Aziz Çınar, belediyenin sıkı kontrollerinin öğrencilerin güvenliği için büyük önem taşıdığını belirterek, “Kurallara uyarak araçlarımızı eksiksiz hazırlıyoruz, çocuklarımızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz” dedi.

Bir diğer şoför Sercan Kılcal ise “Denetimler sayesinde eksiksiz şekilde trafiğe çıkıyoruz. Çocuklarımızın huzurlu bir yolculuk yapması için belediye ile koordineli çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Zabıta Amiri Ferhat Kılıç, okul önlerinde ve güzergâhlarda kolluk kuvvetleriyle birlikte denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı.

“Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önce geliyor”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, eğitim yolunda çocukların güvenliği için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, “Bizim için en kıymetli varlıklarımız çocuklarımız. Araçlardan sürücülere, trafik düzenlemelerinden saha denetimlerine kadar her adımı titizlikle takip ediyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve başarılı bir eğitim yılı geçirmeleri en büyük dileğimiz” dedi