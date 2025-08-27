Aydın tarımının can damarlarından olan Büyük Menderes Nehri, doğduğu noktadan denize döküldüğü yere kadar birçok köprüye ev sahipliği yapıyor. Bu köprülerden biri de Söke’nin Sarıkemer bölgesinde, iki mahalleyi birbirine bağlayan tarihi taş köprü. Bir zamanlar deve kervanlarının geçtiği bu yapı, 1988 yapımı Kemal Sunal’ın başrolünde oynadığı “İnatçı” filminde de önemli sahnelere ev sahipliği yapmıştı.

Son yıllarda etrafında biriken çöpler nedeniyle yıkılma tehlikesi yaşayan köprüde, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

“Yüzer bariyer şart” uyarısı

Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, köprünün korunması ve kirliliğin önlenmesi için yüzer bariyer sistemi kurulması gerektiğini belirtti. Sürücü, “Şu anda nehirde su olmadığından kepçeler nehrin ortasına kadar girerek atıkları temizleyebiliyor. Ancak yağmurlar başladığında çöpler yeniden gelecek ve sorun devam edecek” dedi.

Sürücü, yüzer bariyerle biriken çöplerin kıyıya çekilerek belediye tarafından bertaraf edilmesi gerektiğini, aksi halde yoğun yağmurlarla köprüyü aşan atıkların denize ulaşacağını söyledi.

Atık merkezinin ömrü kısalıyor

Büyük Menderes’ten gelen çöplerin, Söke, Kuşadası ve çevre mahallelerin atıklarıyla birlikte Kuşadası Katı Atık Toplama Merkezi’ne taşındığını hatırlatan Sürücü, “Yaz aylarında turizm yoğunluğu zaten merkezin kapasitesini zorluyor. Bir de nehirden gelen çöpler merkezin ömrünü kısaltıyor. Bu durum, Kuşadası’nın sınırlı doğal alanlarında yeni çöp alanı ihtiyacı doğurabilir” diye konuştu.

Sürücü, Büyük Menderes’e çöp atılmasının halk sağlığı ve biyolojik çeşitlilik üzerinde ciddi olumsuz etkiler yarattığını vurgulayarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün yerel yönetimlerle iş birliği içinde önleyici çalışma başlatmasının önemine dikkat çekti.