Muğla’nın Milas ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış hazırlığında oldukları belirlenen 74 düzensiz göçmen, güvenlik güçlerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Olay, Milas’a bağlı Kazıklı Koyu açıklarında meydana geldi.

Sahil Güvenlik ve jandarma eş zamanlı harekete geçti

Kazıklı Koyu’nda bir grup düzensiz göçmenin kaçış hazırlığında olduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Botları ile Kıyıkışlacık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sahil ve kara birliklerinin koordineli çalışması sonucunda, karada 41 düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı.

Aralarında 33 çocuk bulunuyor

Yakalanan göçmenler arasında 33 çocuğun da bulunduğu bildirildi. Göçmenlerin, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek üzere hazırlık yaptıkları, ancak güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle planlarının başarısız olduğu öğrenildi.

Kaçak geçiş organizatörleri araştırılıyor

Operasyonun ardından göçmenlerin ifadelerine başvuruldu. Güvenlik birimleri, olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen organizatörlerin tespiti için geniş çaplı soruşturma başlattı. Bölgedeki karadan ve denizden denetimlerin artırıldığı belirtildi.