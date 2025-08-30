İtalya Serie A’nın 2. haftasında Milan, deplasmanda Lecce ile karşı karşıya geldi. Via del Mare Stadı’nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Loftus-Cheek ve Pulisic sahne aldı

İkinci yarıya daha etkili başlayan Milan, 66. dakikada Ruben Loftus-Cheek’in golüyle öne geçti. Kırmızı-siyahlılar, 86. dakikada Christian Pulisic’in kaydettiği golle farkı ikiye çıkararak skoru 2-0’a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Milan sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Serie A’daki ilk üç puanını alan Milan, sezona mağlubiyetle başlamanın ardından moral buldu.

İlk hafta yenilgisi sonrası tepki

Milan, ligin ilk haftasında sahasında yeni yükselen Cremonese’ye 2-1 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yapmıştı. Lecce karşısında alınan bu galibiyet, hem camia hem de teknik ekip açısından önemli bir moral kaynağı oldu.