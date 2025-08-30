Trendyol Süper Lig’de son şampiyon Galatasaray, kaleci transferi için dünyaca ünlü bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, Paris Saint Germain’den (PSG) ayrılması beklenen İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma ile ilgilendiği öne sürüldü.

PSG ile görüşmeler sürüyor

İtalyan gazeteci Rudy Galetti’nin haberine göre Galatasaray, 25 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak için PSG yönetimiyle temaslarını sürdürüyor. Transfer sürecinde, kulüplerin alışılmışın dışında bir model üzerinde müzakere yürüttüğü belirtildi.

Transfer ücreti yok, satış payı var

Haberde, Galatasaray’ın Donnarumma için bonservis bedeli ödemeyeceği ifade edildi. Bunun yerine, oyuncunun gelecekteki olası satışından PSG’nin pay alacağı bir formül üzerinde durulduğu aktarıldı.

Finansal yük minimize edilecek

Bu yöntem sayesinde Galatasaray’ın kısa vadede finansal yükümlülükleri azaltacağı, PSG’nin ise uzun vadede yüksek bir gelir potansiyeline sahip olacağı vurgulandı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Avrupa futbolunun en önemli kalecilerinden birini kadroya katmak için bu fırsatı değerlendirmek istediği ifade ediliyor.

Donnarumma Galatasaray’a yakın mı?

Henüz resmi bir anlaşma açıklanmasa da, transfer formülü futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Galatasaray taraftarları, yıldız kalecinin İstanbul’a gelip gelmeyeceğini merakla bekliyor.