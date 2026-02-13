Aydın genelinde etkili olan yoğun yağış, birçok ilçede su baskınlarına ve taşkınlara neden oldu. Yağışın başlamasıyla birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri kent genelinde teyakkuza geçerek kapsamlı saha çalışması başlattı.

Yetkililer, 17 ilçede eş zamanlı müdahale gerçekleştirildiğini ve ihbarlara anında dönüş sağlandığını bildirdi.

Söke’de kırsal mahallelere yoğun müdahale

Yağıştan en çok etkilenen ilçelerden biri olan Söke’de Burunköy, Akçakaya, Ağaçlı ve Yamaç mahallelerinde su taşkınları yaşandı. Bölgeye sevk edilen vidanjörler, motopomplar ve iş makineleri ile biriken sular tahliye edildi.

Ekipler, özellikle kırsal alanlarda suyun yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba harcadı.

Nazilli’de tıkanan hatlar açıldı

Nazilli ilçesinde Kestel, Kızıldıre ve Çatak mahallelerinde meydana gelen su baskınlarına kısa sürede müdahale edildi. Tıkanan yağmur suyu hatları temizlenirken, taşkına neden olan su birikintileri kontrol altına alındı.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla mahallelerdeki riskli noktalar tek tek kontrol edildi.

Germencik ve Kuşadası’nda aralıksız çalışma

Germencik’te Çamköy ve Bozköy mahallelerinde oluşan su taşkınları ekiplerin müdahalesiyle giderildi. Kuşadası’nda ise ana arterler ve mahalle aralarında biriken sulara karşı ekipler aralıksız görev yaptı.

İl genelinde çok sayıda araç ve personelin sahada olduğu belirtilirken, yağış öncesinde yağmur suyu hatlarının kontrol edilmesinin olası riskleri azalttığı ifade edildi.

Çalışmalar sürecek

Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ yetkilileri, yağış süresince ekip sayısının artırılarak çalışmaların sürdürüleceğini duyurdu. Vatandaşlara, olası su baskınlarına karşı dikkatli olmaları ve ihtiyaç halinde ilgili birimlere hızlı şekilde bilgi vermeleri çağrısı yapıldı.

Aydın’da etkisini sürdüren sağanak nedeniyle ekiplerin teyakkuz hali devam ediyor.

