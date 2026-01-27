Son Mühür - Hadise’nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Ahmet Çakar’ın kullandığı ifadelerin incitici olduğu vurgulanarak, bu sözlerin Hadise’nin itibarına, onuruna ve saygınlığına zarar verdiği belirtildi. Dilekçede ayrıca 50 bin liralık manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesi talep edildi.

Hadise mahkemeyi kazandı

Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına taraflar katılmazken, her iki taraf da avukatları aracılığıyla temsil edildi. Mahkeme, Hadise’nin talebini kabul ederek Ahmet Çakar’ın 50 bin liralık manevi tazminatı 15 Aralık 2024’ten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödemesine hükmetti. Kararın ardından Ahmet Çakar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Hadise’den özür diledi: “Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Hadise hanıma sarf ettiğim sözlerden ötürü mahkeme tarafından hatalı bulundum. Yargı kararı doğrudur. Bazen eleştiri maksadını aşıyor. Hadise hanım hakkınızı helal edin. Sizden ve yakınlarınızdan özür diliyorum...”