Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur 'Fatih' karakterine hayat veren Doğukan Güngör ile yollar olaylı bir şekilde ayrıldı. Yapılan rutin kontrollerde uyuşturucu testinin pozitif çıkması üzerine yapım şirketi ve kanal yönetimi, oyuncunun sözleşmesini tek taraflı feshetti. Bu ani karar sonrası sette düzenlenen veda töreninde duygusal anlar yaşanırken, dizinin diğer başrol oyuncusu Ahmet Mümtaz Taylan'ın yaptığı konuşma sosyal medyanın gündemine oturdu.

AHMET MÜMTAZ TAYLAN: 'BİZ SANA İNANIYORUZ'

Sette kesilen veda pastası sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Doğukan Güngör, 'Bu enkazın altından oyunculuğa olan aşkımla çıkacağım' diyerek duygusal bir konuşma yaptı. Güngör'ün bu sözlerinin ardından mikrofonu alan usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, genç meslektaşına sahip çıktı. Dizide Abdullah Bey karakterini canlandıran Taylan, tüm ekibin önünde Güngör'e sarılarak 'Söylenecek bir şey bırakmadın ama biz sana inanıyoruz, seni çok seviyoruz. Seninle çalıştığımız için çok mutluyuz. İleride tekrar çalışacağımızdan çok eminiz. En kısa zamanda tekrar buluşalım. Delikanlının başına her şey gelir' ifadelerini kullandı. Taylan'ın bu babacan tavrı ve desteği, setteki hüzünlü havayı bir nebze olsun dağıttı.

SAHNELERİ ÇÖPE ATILDI, YENİ FATİH EMRE DİNLER OLDU

Doğukan Güngör'ün ani ayrılığı senaryo ekibini de harekete geçirdi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, Güngör'ün Cuma günü çekilen tüm sahneleri çöpe atıldı ve yayınlanacak yeni bölümden çıkarıldı. Fragmandan da görüntüleri silinen oyuncunun yerine hikayeye devam etmek için hızlıca yeni bir isimle anlaşıldı. Fatih karakterini bundan sonra genç oyuncu Emre Dinler canlandıracak. Senaryoda yapılan acil revizyonla birlikte hikaye akışı yeni oyuncu üzerinden şekillenecek.

OYUNCU ARKADAŞLARINDAN VEDA MESAJLARI

Doğukan Güngör'ün vedası sadece sette değil, sosyal medyada da yankı buldu. Dizideki partnerleri Feyza Civelek ve Seray Kaya başta olmak üzere birçok oyuncu arkadaşı, yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi. Güngör ise yaptığı veda konuşmasında yaşadığı süreci bir 'enkaz' olarak nitelendirirken, işine olan sevgisi ve kendine olan güveniyle bu zorlu süreci atlatacağının mesajını verdi.