Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan ve sağlık durumu nedeniyle sevenlerini endişelendiren oyuncu Ufuk Özkan için uygun donör bulunmasına yönelik süreç devam ediyor.

Tedavisi hastanede sürdürülen Özkan’la ilgili, yıllar önce gerçekleştirdiği anlamlı bir ziyaret yeniden gündeme geldi.

2011 yılındaki organ nakli ziyareti ortaya çıktı

Ufuk Özkan’ın 2011 yılında Antalya’da bir hastanenin Organ Nakli Bölümü’nü ziyaret ederek donör bekleyen hastalarla bir araya geldiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. O dönem sessizce yapılan bu ziyaret, bugün yaşanan sağlık süreciyle birlikte yeniden dikkat çekti.

Ziyaretin arkasındaki duygusal neden

Özkan, söz konusu ziyaretin yakın arkadaşı Cesur Devrim Altınok’un isteğiyle gerçekleştiğini belirtmişti.

Böbrek nakli olan arkadaşının yaşadıklarından etkilendiğini dile getiren oyuncu, organ nakli bekleyen hastaların umutlu duruşunun kendisini derinden etkilediğini ifade etmişti.

“Nakli teşvik eden dizilerin olması çok önemli”

Ziyareti sırasında yaptığı açıklamada organ bağışının toplumsal farkındalık açısından önemine dikkat çeken Ufuk Özkan, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Arkadaşımın vasıtasıyla buraya geldim. Uzun zamandır hastaları ziyaret etmeyi konuşuyorduk. Buraya gelmek nasip oldu.

Organ naklinin dizilerde işlenmesini çok güzel buluyorum. Neredeyse her dizinin bazı bölümleri hastanede geçiyor. Nakli teşvik eden dizilerin olmasını çok önemli buluyorum.”

Kendi organlarını bağışladığını açıklamıştı

Özkan, aynı ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, babasının tedavi gördüğü bir hastanede organ bağış formu doldurduğunu ve organ bağış kartı aldığını da kamuoyuyla paylaşmıştı.