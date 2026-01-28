Son Mühür- Başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu, kariyerindeki yükselişini sürdürürken özel hayatıyla yeniden magazin gündeminde yer aldı.

"Umuda Kelepçe Vurulmaz", "Bir Litre Gözyaşı" ve "Aşk 101" gibi projelerle adından söz ettiren Yazıcıoğlu, şu sıralar Kuruluş Orhan dizisinde Orhan Bey karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Yaz aylarında ortaya atılan ilişki iddiası gündem olmuştu

Mert Yazıcıoğlu’nun adı, geçtiğimiz yaz aylarında asıl adı Melisa Gülen olan şarkıcı M Lisa ile anılmıştı. Magazin kulislerine yansıyan iddialara göre ikilinin 2024 yazında yaklaşık üç ay süren, gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı ve daha sonra yollarını ayırdığı öne sürülmüştü.

“Öyle bir durum yok” açıklamasıyla iddialar yalanlanmıştı

İlişki söylentilerinin ardından M Lisa, verdiği bir röportajda konuya net bir yanıt vermişti. Şarkıcı, Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddederek, “Öyle bir durum yok” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada fark edilen detay iddiaları yeniden gündeme taşıdı

Ancak sosyal medya kullanıcılarının fark ettiği bir detay, söylentilerin yeniden alevlenmesine neden oldu. M Lisa’nın paylaştığı bir fotoğraftaki arka plan ile Mert Yazıcıoğlu’nun daha önce kendi sosyal medya hesabında paylaştığı bir karedeki arka planın birebir örtüştüğü iddia edildi.

“Aynı ev” iddiası yeni yorumları beraberinde getirdi

Söz konusu benzerlik, M Lisa’nın poz verdiği mekanın Mert Yazıcıoğlu’nun evi olduğu yönündeki iddiaları gündeme taşıdı. Bu durum, ikilinin ilişkilerine yeniden şans verdiği ya da bağlarını tamamen koparmadığı şeklinde yorumlandı.