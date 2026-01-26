Son Mühür - İstanbul Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İbrahim Tatlıses, aile içi krizle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı, kızı Dilan Çıtak ile oğlu Ahmet Tatlı ile yaşadığı süreçte maddi açıdan zarara uğradığını iddia etti.

Şikayetçi oldu

Tatlıses, yaşadıklarını açık sözlerle dile getirdi. Ünlü sanatçı, “Dolandırıldım. Paramı aldılar, her şeyimi elimden aldılar” diyerek şikâyetçi olduğunu açıkladı. Daha önce gündeme gelen vasiyet açıklamaları hatırlatıldığında ise bu konudaki kararının aynı olduğunu vurguladı. “Biri erkek, biri dişi” sözleriyle Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlı’yı kastettiğini ifade eden Tatlıses, “Kararım değişmedi” diyerek açıklamasını tamamladı.

Neler yaşandı?

Tatlıses’in geçtiğimiz yıl Bodrum’da kızı Dilan Çıtak’la kahvaltı sırasında yaşadığı tartışma, haftalar sonra gündeme gelmişti. Ünlü sanatçı, Çıtak’ın kendisine kumanda attığını belirtirken, olayın “silah sayılması” üzerine karakola başvurdu. Tatlıses’in daha önce bu nedenle kızından şikâyetçi olduğu ancak sonrasında şikâyetini geri çektiği öğrenildi. Buna rağmen sürecin kamu davası kapsamında devam ettiği aktarıldı. İbrahim Tatlıses ayrıca Almanya’da planlanan iki konserini ileri bir tarihe ertelemişti.