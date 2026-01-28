Ünlü moda tasarımcısı Eliz Sakucoğlu, özgün tarzı, fit görünümü ve yaşam stiliyle dikkat çekiyor. Hem kamera önünde hem de kamera arkasında önemli işlere imza atan Sakuçoğlu'nun yaşamı bir kez daha gündeme geldi.

ELİZ SAKUÇOĞLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Eliz Sakuçoğlu, 1984 yılında Hatay'ın Antakya ilçesinde doğmuştur. Çocukluk yıllarında ailesiyle birlikte Almanya'ya göç eden isim, eğitim hayatını ve gençlik yıllarını Almanya'nın Bremen şehrinde geçirmiştir. Avrupa kültürüyle yetişen ve çalışma hayatına henüz 14 yaşındayken başlayan Sakuçoğlu, 2005 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yapmıştır. Sanata olan ilgisi nedeniyle Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alarak sektöre adım atmıştır. 2026 yılı itibarıyla 42 yaşında olan ünlü tasarımcı, formunu koruduğu sağlıklı yaşam rutiniyle de bilinmektedir.

ELİZ SAKUÇOĞLU NE İŞ YAPIYOR, MESLEĞİ NE?

Kamuoyu onu ilk olarak 2006 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu 'Fear Factor' yarışmasındaki birinciliği ile tanımıştır. 'Asla Unutma' dizisinde kısa süreli bir oyunculuk deneyimi yaşasa da, kariyer rotasını kamera arkasına çevirmiştir. Eliz Sakuçoğlu günümüzde profesyonel stil danışmanlığı ve moda tasarımcılığı yapmaktadır. Pek çok ünlü ismin klip, sahne ve günlük kıyafetlerini tasarlayan Sakuçoğlu, aynı zamanda sosyal medyada sürdürülebilir moda ve kişisel imaj üzerine içerikler üretmektedir. Kendisi ana dili gibi Almanca'nın yanı sıra iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

ELİZ SAKUÇOĞLU VE MURAT BOZ EVLİLİĞİ NE ZAMAN BİTTİ?

Eliz Sakuçoğlu'nun en çok konuşulan ilişkisi, ünlü popçu Murat Boz ile olan beraberliğidir. Uzun süre Murat Boz'un menajerliğini ve stil danışmanlığını üstlenen Sakuçoğlu, şarkıcı ile 10 Ekim 2008 tarihinde Almanya'nın Passau kentinde nikah masasına oturmuştur. Gözlerden uzak bir şekilde evlenen çift, anlaşmalı olarak 2012 yılında boşanmış ve yollarını ayırmıştır. 2026 yılı verilerine göre bekar olan Eliz Sakuçoğlu, özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih etmektedir.