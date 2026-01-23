Son Mühür/Merve TURAN- Migros depo işçileri, yeni yıl için açıklanan yüzde 28 brüt zam teklifini yetersiz bularak birçok kentte iş bırakma eylemi başlattı. İstanbul Esenyurt, Adana merkez ve Sarıçam ile İzmir’in Torbalı ilçesindeki depolarda çalışan işçiler, taleplerinin karşılanmaması üzerine çalışmayı durdurdu.

"Yüzde 50 net zam ve vergi kesintisi olmasın"

Depo işçileri, artan yaşam maliyetleri karşısında yüzde 50 net ücret artışı yapılmasını ve maaşlardan vergi kesintisi uygulanmamasını talep ediyor. Mevcut zam oranının geçim koşullarını karşılamadığını belirten işçiler, talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdürme kararlılığında olduklarını ifade ediyor.

DGD-SEN: Dört depoda tamamen iş bırakıldı

Depo, Gemi, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) Genel Başkanı Neslihan Acar, Esenyurt, Adana merkez, Sarıçam ve Torbalı’daki dört depoda işin tamamen durduğunu açıkladı. Acar, Şekerpınar, Bursa, Antalya ve Diyarbakır’daki Migros depolarında da iş bırakma yönünde hazırlıklar yapıldığını belirtti. Migros depo yönetiminin, önerilen zam dışında yıl içinde ek bir artış yapılmayacağını bildirdiğini aktaran Acar, işçilere birlik çağrısında bulundu.

Torbalı’da eylem depo önünde sürüyor

İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Kuşçuburun Mahallesi’nde bulunan Migros deposunda çok sayıda işçi, depo önünde iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İşçiler, hayat pahalılığı ve temel giderlerdeki artış nedeniyle açıklanan zam oranının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Sendikadan Migros yönetimine çağrı

DGD-SEN tarafından yapılan açıklamada, Torbalı’daki eyleme dikkat çekilerek işçilerin taleplerinin görmezden gelinmemesi istendi. Açıklamada, insanca yaşam koşullarını sağlayacak bir ücret düzenlemesi yapılması gerektiği vurgulandı.

Eylemler diğer depolara yayılabilir

Torbalı’daki depoda başlayan iş bırakma eyleminin, görüşmelerden sonuç çıkmaması halinde devam edebileceği belirtilirken, sürecin diğer Migros depolarına da yayılabileceği ifade ediliyor. Taraflar arasında yapılacak görüşmelerin seyri, önümüzdeki günlerde eylemlerin kapsamını belirleyecek.