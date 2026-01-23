Megem’de Kadınlara Özel Salon Baştan Sona Yenilendi, Saatler Uzatıldı

Son Mühür/ Osman Günden - Menderes Belediyesi, spor alanındaki yenileme çalışmalarını Menderes Gençlik ve Eğitim Merkezi’nde sürdürdü. Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in talimatıyla kadınlara özel fitness salonunda kapsamlı düzenleme yapıldı.

Yıpranan spor aletleri yenileriyle değiştirildi, ihtiyaç duyulan ekipmanlar salona kazandırıldı. Eksikleri tamamlanan alan, daha modern ve işlevsel hale getirildi.

İş kadınları için saatler ileri alındı

Yapılan düzenlemeler yalnızca fiziki yenilemeyle sınırlı kalmadı. Çalışma hayatında yer alan kadınlar dikkate alınarak salonun kapanış saati ileri çekildi.

Yeni uygulamayla fitness salonunun kapanış saati 21.30 olarak güncellendi. Mesai sonrası spor yapmak isteyen kadınlar için daha geniş zaman aralığı oluşturuldu.

“Kadınlarımız için daha güçlü bir spor alanı oluşturduk”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulundu. Çiçek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana sporu ve sporcuyu destekleyeceğimizi ifade ettik. Spor yatırımlarıyla hem çocuklarımızın sağlıklı alanlarda yetişmesini hem de vatandaşlarımızın daha nitelikli tesislere ulaşmasını hedefledik. Son olarak MEGEM’de kadınlarımıza ayrılan fitness salonunu yeniledik, saatlerini uzattık. Eksikleri giderilmiş, yeni aletlerle güçlendirilmiş salonumuz kadınlarımıza en iyi hizmeti vermek için hazır” dedi.