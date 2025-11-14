12 Kasım’da Fatih’teki bir otelde yaşanan olayda, Almanya’dan İstanbul’a gelen Servet ve Çiğdem B. çifti, çocukları Kadir Muhammet B. ve Masal B. ile konaklamaya başladı.

Aile gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle otel görevlilerine başvurdu. Sağlık ekipleri aileyi hastaneye kaldırdı ve ilk müdahaleleri burada yapıldı. Tedavileri tamamlanan aile iddiaya göre otele geri döndü.

Anne kızını hareketsiz buldu

Gece ilerleyen saatlerde anne Çiğdem B., 3 yaşındaki kızı Masal’ın hareketsiz olduğunu fark ederek yardım istedi. İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan anne Çiğdem B., küçük kızı Masal ve ağabeyi Kadir Muhammet tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Servet B.’nin ise entübe edildiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ortaköy’de midye ve yemek yedikleri belirlendi

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, ailenin İstanbul’a geldikten sonra Ortaköy’de bir seyyar satıcıdan midye aldığı, ayrıca bir restoranda kumpir ve yemek yediği tespit edildi.

Olayın oluş şekline ilişkin otelin güvenlik kameraları incelemeye alınırken, dört kişinin ifadesine başvuruldu.

İl Sağlık Müdürü: Soruşturma başlatıldı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşanan kayıpların derin üzüntü yarattığını belirtti.

Güner, şu ifadeleri kullandı: “Fatih ilçesinde bir otelde konaklayan Böcek ailesinin fertlerinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması ve iki evladımızın hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür.

Ailenin 6 ve 3 yaşındaki çocukları yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Anne ve babanın yoğun bakımdaki tedavileri sürmektedir.

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden yavrularımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyor; tedavileri süren anne ve babanın sağlıklarına kavuşmaları için tüm imkânlarımızla yanlarında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Tarım ve Orman Müdürlüğü: Denetimler titizlikle sürüyor

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü, olay sonrası yapılan incelemelere ilişkin kapsamlı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu bilgiler yer aldı:

İstanbul genelinde 2025 yılı boyunca 192.148 resmi kontrol yapıldığı,

8.026 işletmeye idari para cezası, 79 işletme hakkında savcılığa suç duyurusu gerçekleştirildiği,

Bu yıl 6.587 numune alındığı, bunların 476’sının uygunsuz çıktığı,

Ortaköy bölgesinde faaliyet gösteren 138 işletmede 202 denetim yapıldığı ve yalnızca 1 işletmeye ceza kesildiği,

Bölgede bugüne kadar alınan 7 numunede uygunsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamera kayıtlarının emniyet tarafından incelendiği ve savcılık tarafından gelecek her bilgide ekiplerin hazır beklediği vurgulandı.

Beşiktaş Belediyesi: Süreci yakından takip ediyoruz

Beşiktaş Belediyesi de konuyla ilgili bir açıklama yaparak, hem adli hem idari sürecin titizlikle takip edildiğini, kamu sağlığı açısından tüm önlemlerin alındığını duyurdu.

Kumpirci ve midyeci gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında aileyle teması bulunan lokumcu, kumpir satıcısı ve midye satıcısı gözaltına alındı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.