Son Mühür - Pakistan’daki görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine Donald Trump’ın danışmanlarıyla birlikte askeri seçenekleri değerlendirdiği ifade edildi. ABD basınında yer alan haberlere göre Beyaz Saray, barış görüşmelerindeki çıkmazı aşmak amacıyla Hürmüz Boğazı ablukasına ek olarak İran’a yönelik sınırlı askeri operasyon ihtimalini gündemine aldı.

Trump’ın boğazın ablukaya alınması talimatını verirken, ABD ordusunun belirli hedefleri vurabileceği senaryoların da masada olduğu belirtiliyor. Öte yandan kaynaklar, Trump’ın uzun süreli bir çatışmaya girme konusunda isteksiz olması nedeniyle geniş kapsamlı bir askeri harekâtın düşük ihtimal olarak değerlendirildiğini aktarıyor.

Taraflar uzlaşamadı

Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetlerinin Pakistan’daki görüşmesinin ardından tarafların kritik konularda uzlaşma sağlayamadığı bildirildi. İsmail Bekayi, sürecin güvensiz bir atmosferde geçtiğini belirterek bu turda bir anlaşma beklentisinin zaten bulunmadığını ifade etti. Batı basınına göre taraflar; nükleer program, tazminat talepleri, yaptırımlar ve çatışmaların sonlandırılması gibi başlıkları ele alsa da somut bir ilerleme sağlanamadı.

İran tarafı, Tahran’ın masaya makul öneriler sunduğunu ve artık adım atma sırasının Washington’da olduğunu savunuyor. Olası bir anlaşmanın temelini İran’ın 10 maddelik planının oluşturabileceği konuşulurken, yeni bir müzakere turu için henüz tarih ve yer belirlenmedi. Amerika Birleşik Devletleri’nin Hürmüz Boğazı’nı kullanan tüm gemileri durduracağını açıklaması ise bölgede askeri gerilimin tırmanabileceği yönündeki endişeleri artırdı.