Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İBB soruşturması iddianamesinde, sanatçı Ercan Saatçi’nin yanı sıra oyuncu Serkan Balbal da yer aldı. Balbal, “Çocuklar Duymasın” dizisiyle tanınıyor ve soruşturma kapsamında “etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu.

Serkan Balbal iddianamede yer aldı

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 11 Kasım’da gönderilen İBB iddianamesinde, ünlü sanatçı Ercan Saatçi ile birlikte oyuncu Serkan Balbal’ın da ismi geçti. Balbal, tutuklu bulunduğu süreçte “etkin pişmanlık” kapsamında itirafçı olarak mahkemeye ifade verdi ve tahliye edildi.

Murat Kapki hakkındaki iddialar

Balbal, ifadesinde iş insanı Murat Kapki’nin İBB görevlilerine pahalı marka saatler ve değerli tablolar gibi kolay nakde çevrilebilecek hediyeler verdiğini öne sürdü. Kapki’nin para trafiğini yönettiği ve bazı mal varlıklarını operasyon öncesi kendi üzerine aldığı iddia ediliyor.

Hapis cezası talebi

İddianamede Balbal hakkında “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek” ve “Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklamak” suçlarından toplam 7 yıl 4 aydan 16 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Balbal, 50 gün tutuklu kaldıktan sonra itirafçı olarak serbest bırakıldığı için tutuksuz yargılanacak.

Reklam ve medya sektöründe faaliyet gösteren Murat Kapki de benzer şekilde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla itirafçı olmuştu.