Sağlık Bakanlığı, obezite tedavisi ve cerrahi uygulamalarının niteliğini artırmak amacıyla kapsamlı bir düzenlemeye gitti. 12 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete'nin 33075 sayısında yayımlanan "Obezite Üniteleri ve Obezite Cerrahisi Uygulama Üniteleri Hakkında Yönetmelik" ile sağlık kuruluşlarında sunulan obezite hizmetlerinin planlanması, fiziki şartları, personel standartları ve denetim esasları yeniden belirlendi. Yönetmelik, kamu, üniversite ve özel sektöre ait tüm sağlık kuruluşlarındaki obezite tedavi birimlerini kapsıyor.

Cerrahi dışı tedavide multidisipliner yaklaşım zorunlu

Yeni düzenlemeye göre, obezitenin cerrahi dışı tedavilerinin sunulduğu Obezite Üniteleri, multidisipliner bir yaklaşımı esas alacak. Bu ünitelerin bünyesinde; sorumlu tabip, koordinatör, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve hemşireden oluşan asgari bir personel ekibinin bulundurulması şart koşuldu. Ayrıca, hasta değerlendirme sürecinde iç hastalıkları/endokrinoloji, kardiyoloji, ruh sağlığı ve genel cerrahi uzmanlarının katılımı zorunlu hale getirildi.

Obezite Ünitelerinin fiziki şartları da standardize edildi. Hizmet sunumu için sorumlu tabip odası, koordinatör odası, görüşme/muayene odası ile birlikte, eğitim, tedavi ve egzersiz hizmetlerinin verileceği en az 32 metrekare büyüklüğünde Eğitim ve Aktivite Odası bulunması gerekiyor.

Obezite cerrahisinde yetkilendirme ve ünite kriterleri sıkılaştırıldı

İleri evre obezite vakaları için kurulan Obezite Cerrahisi Uygulama Üniteleri için de kritik şartlar getirildi. Bu ünitelerin, obezite ünitelerindeki alanlara ek olarak Bakanlıkça tescil edilmiş üçüncü seviye erişkin yoğun bakım servisi, endoskopi ünitesi, obezite cerrahisine uygun donanıma sahip ameliyathane, yatak, ameliyat masası ve taşıma sistemlerine sahip olması zorunlu tutuluyor.

Yönetmelikle, obezite cerrahisi uygulaması yapacak genel cerrahi/çocuk cerrahisi uzmanları için Obezite Cerrahisi Uygulama Belgesi alma zorunluluğu getirildi. Bu belgeyi almak için uzmanların, en az on beş obezite cerrahisi vakasına katılımını belgelemesi ve Bakanlıkça belirlenen eğitimi tamamlaması gerekiyor. Başvurular, en az doçent düzeyinde ve deneyimli akademisyenlerden oluşan Obezite Cerrahisi Onay Komisyonu tarafından değerlendirilecek.

Klinik başarı düzeyi takibi ve yaptırımlar

Yönetmeliğin getirdiği en önemli yeniliklerden biri de klinik kalite ve başarı düzeyinin izlenmesi oldu. Bakanlık, ünitelerin klinik başarı düzeyini takip etmek ve yükseltmek amacıyla göstergeler belirleyecek.

Klinik başarı değerlendirmesi sonucunda "Yetersiz" seviye tespit edilen ünitelerin faaliyetleri durdurulacak ve tescilleri iptal edilecek. "Kısmen Yeterli (B)" ve "Kısmen Yeterli (C)" seviyesindeki tesisler için ise yazılı uyarı ve bir yıllık izleme süreleri uygulanacak; bu süre sonunda yeterli artış sağlanamazsa tesis "Yetersiz" kabul edilerek faaliyet durdurma işlemi tesis edilecektir.

Kayıtlar elektronik ortamda tutulacak

Hasta takibinde dijitalleşmeye de geçiliyor. Obezite ünitelerinde hizmet alan her kişi için bireysel hasta dosyası oluşturulacak ve bu dosyalar Bakanlıkça belirlenen elektronik kayıt ortamında tutulacak. Bu kayıtlar, gerektiğinde Bakanlık tarafından izlenebilecek ve kalite göstergeleri çerçevesinde değerlendirilebilecek.

Yönetmelik, 6 Mayıs 2023 tarihli önceki yönetmeliği yürürlükten kaldırırken, mevcut tescilli obezite merkezlerini "obezite ünitesi" ve obezite cerrahisi uygulama merkezlerini "obezite cerrahisi uygulama ünitesi" olarak tanımaya devam edeceğini belirtiyor. Yönetmelik, bugün (12 Kasım 2025) itibarıyla yürürlüğe girdi.