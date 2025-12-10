FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun ABD Başkanı Donald Trump’a verdiği “FIFA Barış Ödülü”, uluslararası etik tartışmaların odağına yerleşti. Londra merkezli FairSquare, ödülün FIFA’nın siyasi tarafsızlık kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle FIFA Etik Komitesi’nden soruşturma başlatılmasını istedi.

FairSquare: “Tarafsızlık ihlal edildi”

FairSquare Grubu, FIFA Etik Komitesi’ne gönderdiği mektupta, Infantino’nun Trump’a verdiği ödülün örgütün bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine aykırı olduğunu savundu. Mektupta şu ifade yer aldı:

“Görevdeki bir siyasi lidere bu tür bir ödül verilmesi, FIFA'nın tarafsızlık yükümlülüğünün ihlalidir.”

FairSquare, spor kurumlarında hesap verebilirliği artırmayı amaçlayan uluslararası bir organizasyon olarak, FIFA’nın siyasi süreçlere mesafesini koruması gerektiğini vurguladı.

Infantino’nun sözleri tartışmayı büyüttü

Infantino, Washington’da düzenlenen FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekim töreninde Trump’a hitaben yaptığı konuşmada:

“Bir liderden beklediğimiz şey budur. Elde ettiğiniz başarılar için ilk FIFA Barış Ödülü’nü kesinlikle hak ediyorsunuz. Sayın Başkan, her zaman benim desteğime güvenebilirsiniz.”

ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamalar, uluslararası kamuoyunda FIFA’nın “siyasi tarafsızlık çizgisinin” ihlal edildiği yönündeki tartışmaları daha da alevlendirdi.

“FIFA Başkanı tek başına karar veremez” vurgusu

FairSquare’in FIFA Etik Komitesi’ne ilettiği mektupta, örgütün kendi tüzüğünün altı çizilerek şu değerlendirme yapıldı:

“FIFA Başkanı, örgütün misyonunu, stratejik yönünü, politikalarını ve değerlerini tek taraflı olarak belirleme yetkisine sahip değildir. Böyle bir ödül ancak FIFA Konseyi’nin kararıyla verilebilir.”

Bu ifadeler, Infantino’nun prosedürleri ihlal ettiği ve yetkisini aşarak “kişisel inisiyatifle” ödül dağıttığı iddialarını güçlendirdi.

Etik Komitesi’nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu

FIFA Etik Komitesi’nin başvuruyu değerlendirmeye alıp almayacağı henüz bilinmiyor. Soruşturma açılması hâlinde, Infantino’nun hem siyasi tarafsızlık kurallarını hem de FIFA’nın karar mekanizmasını ihlal ettiği iddiaları detaylı şekilde incelenecek.

Uluslararası spor camiası, FIFA’nın konuya vereceği yanıtı yakından takip ediyor.