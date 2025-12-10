Son Mühür - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Halkbank Gençlik Zirvesi’nde ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, yıl sonu enflasyon tahminini paylaşırken memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda da dikkat çeken bir sinyal verdi.

Konuşmasında fiyat istikrarının en temel öncelikleri olduğunu belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"En büyük önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Hedefimiz gelecek sene enflasyonu yüzde 20'nin altına düşürmek."

''Yüzde 31 seviyelerinde bitireceğiz''

"Enflasyonda 2025 yılını büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde bitireceğiz. Kira enflasyonu, eğitim enflasyonu yani hizmet enflasyonu hala yüksek seyrediyor ancak yüzde 97'den yüzde 44'e kadar düştü. Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek."

İpucunu verdi