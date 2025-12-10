CHP'nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri hız kesmeden devam ediyor. Mitinglerin bu haftaki adresi Çatalca oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önemli açıklamalarda bulundu.

"Bu ülkede iktidar değişecek!"

Çatalca halkını selamlayarak sözlerine başlayan Özel, "Yüzde 50 ile seçilen Erhan Güzel başkanımız Çatalca'nın sorunlarını çözmüş. Kültür, sanat, yeşil alan problemlerini gidermiş. Rehabilitasyon sorunlarını çözmüş, kadın kooperatifini kurmuş. Sonra rahmetli sanatçımız Volkan Konak'ın ardından terbiyesizce konuşan bir müftü vardı. Bunun hesabını sorarız demiştim, el mi yaman bey mi yaman, bak kendisi oldu perişan. O terbiyesizliği yaptığı sokağın adı Volkan Konak sokağı artık.

Bu ülkede yakında iktidar değişecek. 3 ay sonra olur, 2,5 yıl sonra mecburen seçim var, o zaman olur. AK Parti üyeleri, MHP üyeleri CHP gelince kendilerine haksızlık yapılacağını sanmasınlar. CHP gelince Ankara'da su faturalarını teröristler dağıtacak dediler, İSPARK'ı teröristler yönetecek dediler, hiç de böyle olmadı. Aldığımız hiçbir belediyede CHP'li olmayan bir zararımız dokunmadı, kimsenin partisine bakılmadı. CHP'ye oy verip de pişman olan yok, bugün bu hizmetleri görüp de geçmişte neden CHP'ye oy vermedim diyen AK Parti'li MHP'li çok." ifadelerini kullandı.

"Halkın iktidarı gelecek!"

Açıklamalarına devam eden Özel, "Bizden korkacaksa zulmedenler korksun. Bu vatanın bu milletin düşmanları korksun. Vatandaşlarımız hangi partiden olursa olsun hiç korkmasın, onların yüzünü güldürmeye geliyoruz.

Bugün Ekrem Başkan'ı ziyaret ettim. Burnumda tütüyor hepsi dedi.

Türkiye'de iktidar değişecek. Halkın iktidarı gelecek. Çok kazanandan çok, az kazanandan az, hiç kazanmayandan hiç vergi almayacağız.

Sermaye düşmanı mıyız? Böyle bir şey yok. Türkiye'de demokrasi, adalet olunca yerli de yabancı da yatırım çok daha fazla gelecek. Kalkınacağız. Adaletli bir vergi düzeniyle hepimiz hakkımızı alacağız. Bir tane yoksul bırakmayacağız." dedi.

Çiftçilere söz verdi!

Çiftçilere müjde veren Özel, "Memlekette en çok küçülen sektör 12.7 ile tarım. Buradan açıkça söylüyoruz. AK Parti planını açıkladı. CHP iktidarında ÖTV'siz KDV'siz mazot gelecek. Çiftçilerin kredi borçları var. Çiftçilerin kredi borçlarının faizlerini sileceğiz. Geldik mi, ilk sizin yüzünüzü güldüreceğiz." dedi.

Asgari ücret teklifini açıkladı!

"Emekliler AK Parti gelmeden önce, bir buçuk asgari ücret alıyorlardı. Asgari ücret çok düşük ama bugün bir buçuk asgari ücret alsalar 33 bin lira. Bugün emeklileri 16 bin liraya mahkûm ettiler. Yine asgari ücretliler bir aylık maaşla 7 çeyrek altın alıyorlardı. Şimdi 2'sini zor alıyorlar. CHP'nin bu seneki asgari ücret teklifi 39. Bir emekçi kardeşim bana şöyle dedi: Yalan dolana tokuz, asgari ücret olmalı 39.

Asgari ücret teklifimiz 39, altına yokuz. Emeklilerine sefalet maaşına itiraz ediyoruz, bir asgari ücret olmalı diyoruz. CHP iktidarında bayram ikramiyesi komik olmayacak. Her emekliye bayramda birer asgari ücret verilecek. Söz veriyoruz.

Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Biz arkadaşlarımıza, Ekrem Başkan'a güveniyoruz. Savcısına güvenen çıksın ekran başına görelim!"