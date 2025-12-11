İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu 8 şüphelinin Adli Tıp Kurumu’ndaki sağlık kontrolleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 4 kişi için tutuklama talep edildi.

Sağlık kontrolleri tamamlandı, 8 şüpheli adliyeye götürüldü

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Adliye önünde gerginlik: Kamera saldırısı

Adliyeye getirilen şüphelilerden Ufuk Tetik, görüntü alan bir basın mensubunun kamerasına elle vurdu. Olay, kısa süreli gerginliğe neden olurken güvenlik güçleri müdahale ederek ortamı sakinleştirdi.

Soruşturma: Yasaklı madde temini ve kullanımına yönelik iddialar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturmada 8 kişi:

Kullanmak için yasaklı madde satın almak,

Kabul etmek veya bulundurmak,

Yasaklı madde kullanmak ya da kullanılmasına yer ve imkân sağlamak

suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimler arasında Mehmet Akif Ersoy'un yanı sıra Elif Kılınç, Ufuk Tetik, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan, Mustafa Manaz, Dilara Yıldız ve Buse Öztay bulunuyor.

Habertürk: “Görevden uzaklaştırıldı”

Ersoy’un gözaltına alınmasının ardından Habertürk yönetimi bir açıklama yaparak, Ersoy’un görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

4 kişi için tutuklama talebi

Savcılık, Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında tutuklama talebi olduğunu açıkladı. Bu kişiler sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.