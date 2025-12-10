Son Mühür- Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yürüttüğü kapsamlı bahis soruşturması, kamuoyunda yeni bir gelişmeyle gündem oldu.

TFF Hukuk Müşavirliği, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk ettiği 27 futbolcu arasında, İzmir’de şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin’in oğlu Burak Tolunay Sekin’in de bulunduğunu açıkladı.

Şehit babasının izinde futbol kariyerini sürdürüyordu

İzmir Adliyesi’ne yönelik terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla Türkiye’nin hafızasına kazınan şehit polis Fethi Sekin, saldırıyı önlemeye çalışırken şehit düşmüştü.

Oğlu Burak Tolunay Sekin, babasının ardından kendi yolunu spor alanında çizmiş ve kariyerine Menemen FK’da devam ediyordu.

Soruşturma kapsamında adının disiplin listesinde yer alması, özellikle İzmir kamuoyunda geniş yankı yarattı.

Burak Tolunay Sekin de aralarında bulunuyor

TFF, 10 Kasım’da ilk etapta 1024 futbolcuyu PFDK’ye sevk etmişti. Federasyon, daha sonra bir kez bahis hareketi tespit edilen ve incelemesi süren 47 futbolcuyu tekrar değerlendirmeye aldı.

Bu oyunculardan 27’sinin disipline gönderilmesine karar verilirken, Burak Tolunay Sekin de bu listede yer aldı.

20 futbolcu için savcılığın yanıtı bekleniyor

Soruşturması devam eden 20 futbolcu hakkında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın göndereceği resmi cevap bekleniyor. Gelen yanıt sonrası eksik dosyalar tamamlanarak disiplin süreci netleştirilecek.