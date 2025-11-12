Son Mühür - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame bugün mahkemeye iletildi. Görevden alınan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun “örgüt lideri” olarak nitelendirildiği 3 bin 700 sayfayı aşan iddianamede, 105’i tutuklu olmak üzere toplam 402 kişi “şüpheli” olarak yer aldı. İmamoğlu hakkında 142 ayrı eylem nedeniyle 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, yöneltilen suçlamalar arasında “suç örgütü kurma”, “suç örgütü yönetme”, “rüşvet alma” ve “rüşvet verme” yer aldı. İddianame, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

'İstanbul İddianamesi' sitesi

İddianamenin yayımlanmasının ardından, “İstanbul İddianamesi” adlı bir internet sitesinde dosyadaki iddialar detaylı olarak ele alındı. Sitede “Bavullarla para mı taşındı?”, “Kurultay’da telefon dağıtıldı”, “Şişli’de kesilen cezaya rüşvet dendi”, “Hedef İmamoğlu mu, CHP mi?” ve “1 dakikada gerçekler” gibi başlıklar yer aldı. Ayrıca, sosyal medyada “İddialara değil gerçeklere kulak verin” etiketiyle açılan Facebook, X, Instagram, Bluesky ve TikTok hesapları üzerinden siteye dair paylaşımlar yapıldı.