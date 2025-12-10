Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı’nın ardından, toplantının ana başlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Duran, dünya ve bölge gündemi, aile kurumunun korunması ve Kıbrıs meselesinin toplantının merkezinde yer aldığını söyledi.

Toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapıldı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın aktardığına göre toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi. Toplantıya kurul üyeleri İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop’un yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, İletişim Başkanı Duran ve Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Aile yapısı ve bağımlılık tehdidi masada

Toplantıda en geniş yer tutan başlıklardan biri aile kurumunun güçlendirilmesi oldu. Duran, Türkiye’de nüfus artış hızının düşmesi ve boşanma oranlarının yükselmesinin “vahim bir tablo” ortaya koyduğunu vurguladı.

Ayrıca gençler ve çocuklar başta olmak üzere aile bireylerinin sanal kumar, yasa dışı bahis, dijital bağımlılık ve benzeri tehditlerden korunması gerektiğinin altı çizildi. Bu alanlarda yürütülen çalışmalar ve atılması gereken adımlar detaylı biçimde değerlendirildi.

Bölgesel ve küresel gelişmeler de görüşüldü

Yüksek İstişare Kurulu, bölgedeki ve dünyadaki son gelişmeleri de ele aldı. Ortadoğu’daki çatışmalar, küresel jeopolitik riskler ve Türkiye’nin dış politika gündemi toplantının değerlendirme başlıkları arasında yer aldı.

Kıbrıs konusunda net mesaj: “Türkiye, KKTC’yi asla yalnız bırakmayacak”

Toplantının bir diğer önemli gündemi Kıbrıs oldu. Duran’ın açıklamasına göre kurulda:

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında sarsılmaz bir bağ bulunduğu,

KKTC’nin enerji, su, sağlık ve savunma alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiği,

Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nü hiçbir koşulda yalnız bırakmayacağı

vurgulandı.

“Kıbrıs milli davamızdır” değerlendirmesinin toplantıda öne çıkan mesajlardan biri olduğu bildirildi.

Aile yapısının korunmasına yönelik adımlar gündemde

Toplantıda nüfus düşüşü, boşanmaların artışı ve aile yapısındaki kırılmaların Türkiye’nin geleceği için kritik bir sorun oluşturduğu dile getirildi. Ailenin korunmasına yönelik yeni stratejilerin masaya yatırıldığı kaydedildi.