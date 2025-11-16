Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama, Amerika Birleşik Devletleri’nin hâlâ kadın bir başkana hazır olmadığını belirterek, ülkedeki zihniyetin köklü biçimde değişmesi gerektiğini söyledi. New York’un Brooklyn ilçesinde düzenlenen özel bir söyleşide oyuncu Tracee Ellis Ross’un sorularını yanıtlayan Obama, mevcut siyasi atmosferin kadın liderliğine yönelik direnci açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Söyleşi sırasında Ross’un, “ABD’de kadın bir başkan için ortam hazır mı?” sorusunu yanıtlayan Obama, 2024 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olan eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in yaşadığı sürece atıfta bulunarak, “Önceki seçimde gördük; hazır değiliz” dedi.

Obama, salondaki yoğun alkışın ardından sözlerine daha sert bir tonda devam etti:

“Bu yüzden ‘Başkanlık seçimleri konusunda bana bakmayın bile’ diyorum. Çünkü hepiniz yalan söylüyorsunuz. Bir kadına hazır değilsiniz.”

Michelle Obama, kadın bir başkanın ABD’de seçilebilmesi için sadece siyasi dengelerin değil, toplumsal algının da kökten değişmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle erkek seçmenlerin büyük bölümünün bir kadından yönetilmeyi kabul etmediğini belirterek, bu bakış açısının ülkenin demokratik olgunluğu açısından ciddi bir sorun olduğunu ifade etti.

Obama’nın sözleri, son yıllarda ABD’de yaşanan politik tartışmaların da üstüne geldi. 2016’daki seçimlerde Hillary Clinton’ın kaybedişi, Kamala Harris’in 2024’te beklenen ivmeyi yakalayamaması ve halen ülkenin birçok eyaletinde kadın siyasetçilere yönelik önyargılar, Obama’nın çıkışının arka planını pekiştiren örnekler olarak öne çıkıyor.

Ayrıca ABD’de yapılan çeşitli kamuoyu araştırmaları da Michelle Obama’nın değerlendirmelerini destekler nitelikte. Anketler, seçmenlerin kadın liderlere dair olumlu görüşlerinin artmasına rağmen, “başkanlığa uygunluk” söz konusu olduğunda erkek politikacılara duyulan güvenin hâlâ daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Michelle Obama’nın çıkışı ABD medyasında geniş yankı buldu. Tartışmalar özellikle şu başlıklarda yoğunlaşıyor:

ABD’nin mevcut siyasi kültürü kadın lideri desteklemeye ne kadar yakın?

2016 ve 2024 seçimleri, kadın siyasetçilerin önündeki görünmez bariyerleri nasıl ortaya çıkardı?

Toplumsal cinsiyet algısı, seçim davranışını hâlâ belirleyici bir faktör mü?

Obama’nın açıklamaları, hem mevcut siyasi tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı hem de ABD’nin kadın liderlik konusundaki kronik sorunlarını yeniden gündeme taşıdı.