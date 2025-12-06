Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Perşembe gününden itibaren yaptığı sarı kodlu uyarı, Muğla’nın birçok ilçesinde kendini gösterdi.

Cuma günü özellikle Bodrum, Marmaris, Datça, Köyceğiz ve Ula ilçelerinde yer yer kuvvetlenen sağanak, Cumartesi günü bölgesel olarak şiddetini artırdı.

Cumartesi gününün rekoru Kavakçalı’da: 61.9 kg/m²

6 Aralık Cumartesi günü Muğla’da en yüksek yağış miktarı Ula’nın Kavakçalı Mahallesinde ölçüldü.

Meteoroloji verilerine göre mahallenin üzerine metrekareye 61.9 kilogram yağış düştü.

Bu değer, il genelinde günün en yüksek yağış miktarı olarak kayıtlara geçti.

İlçelere göre yağış dağılımı

Muğla’nın farklı bölgelerinde ölçülen yağış miktarları şöyle sıralandı:

Ula – Kavakçalı Mahallesi: 61.9 kg/m²

Ortaca: 55.5 kg/m²

Menteşe – Muratlar Mahallesi: 40 kg/m²

Marmaris: 38.4 kg/m²

Fethiye – Arpacık Mahallesi: 37 kg/m²

Köyceğiz – Otmanlar Mahallesi: 32.1 kg/m²

Seydikemer – Kavaklı: 29.8 kg/m²

Yatağan: 27.6 kg/m²

Menteşe – Şenyayla Mahallesi: 23.1 kg/m²

Datça: 15.5 kg/m²

Milas: 14.2 kg/m²

Yağışların özellikle iç kesimlerde daha yoğun olduğu, sahil hattında ise yer yer hafiflediği belirtildi.

Yetkililer uyardı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat

Meteoroloji ve yerel yönetimler, yağışların etkili olduğu bölgelerde vatandaşları ani sel, dere taşkını, su baskını ve heyelan riskine karşı uyardı.

Özellikle yüksek yağış alan mahallelerde ekiplerin hazır bekletildiği bildirildi.