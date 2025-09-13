Son Mühür- Ünlü şarkıcı Sibel Can ile sunucu Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural, eşi Merve Kaya ile birlikte ilk bebeklerini kucaklamak için gün sayıyor. Çiftin uzun süredir devam eden heyecanlı bekleyişi, yakın çevreleri tarafından paylaşılan bilgilere göre doruk noktasına ulaştı.

Bebek için Lina ismi belirlendi

2022 yılında Bodrum’da evlenen Engincan Ural ve Merve Kaya’nın bebeklerinin cinsiyeti de netleşti. Sabah’ın haberine göre çiftin bir kız bebek beklediği ve adının Arapça’da “hurma ağacı” anlamına gelen Lina olacağı öğrenildi.

Doğum Miami’de gerçekleşecek

Anne adayı Merve Kaya, bebeğin Amerika vatandaşı olabilmesi için doğumu ABD’nin Miami şehrinde yapmayı tercih etti. Bu kararında kayınvalidesi Sibel Can’ın 1996 yılında satın aldığı evin Miami’de bulunması etkili oldu. Doğum öncesi Merve Kaya, söz konusu eve yerleşti.

Aile heyecanla hazırlıklarını sürdürüyor

Doktorlardan alınan bilgilere göre, doğumun 22 Eylül haftasında gerçekleşmesi bekleniyor. Engincan Ural, Merve Kaya ve aileleri, bebeğin gelişini büyük bir heyecan ve mutlulukla bekliyor.