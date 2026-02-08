Giuffre, henüz 16 yaşındayken Epstein'ın suç ortağı Ghislaine Maxwell tarafından "masöz" kisvesi altında istismar ağına çekildiğini yıllarca haykırdı. İngiltere'nin eski Prensi Andrew dahil pek çok güçlü ismi suçlayan Giuffre, cinsel istismar mağdurlarının küresel ölçekte sesi haline geldi. Ölümünden yaklaşık 10 ay sonra ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı yeni belgeler, Giuffre'nin iddialarını destekler nitelikte kanıtlar ortaya koydu.

Virginia Giuffre neden öldü

Avustralya makamları ve Giuffre'nin ailesi, ölümün intihar olarak gerçekleştiğini doğruladı. Bir kaynağa göre Giuffre kendi silahıyla hayatına son verdi. Polis, ilk değerlendirmede şüpheli bir durum tespit etmediğini açıkladı. Ancak kesin sonuç, Avustralya'da adli tıp soruşturmasının (coronial inquest) tamamlanmasına bağlı.

Giuffre'nin avukatlarından bazıları ölümün tam olarak araştırılması çağrısında bulundu. Sosyal medyada ölümün davayla bağlantılı olabileceğine dair iddialar yayılsa da resmi makamlarca doğrulanmış herhangi bir şüpheli bulgu paylaşılmadı. Ailesinin açıklamasına göre Giuffre, onlarca yıldır süren travmanın ağır yükü altında yaşıyordu. Travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete ve depresyonla mücadele eden Giuffre, ölümünden yaklaşık bir ay önce Avustralya'da okul servisiyle trafik kazası geçirmiş ve böbrek yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Virginia Giuffre kimdir

Virginia Louise Giuffre, 9 Ağustos 1983'te Sacramento, Kaliforniya'da dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte dört yaşında Florida'ya taşındı. Sorunlu bir çocukluk geçiren Giuffre, yedi yaşından itibaren bir aile dostunun cinsel istismarına maruz kaldı. Bu travmalar sonucu ergenlik döneminde bir süre sokaklarda yaşamak zorunda kaldı.

2000 yılında henüz 16 yaşındayken Donald Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago kulübünde spa görevlisi olarak çalışırken Ghislaine Maxwell ile tanıştı. Maxwell, onu Epstein'a "masöz" olarak tanıştırdı ancak Giuffre'nin anlatımına göre bu tanışma, organize bir cinsel istismar ağının başlangıcı oldu.

Epstein davasındaki rolü ne oldu

Giuffre, Epstein ve Maxwell tarafından 1999'dan 2002'ye kadar dünya genelinde güçlü ve zengin erkeklere cinsel amaçlı olarak "teslim edildiğini" öne sürdü. Bu isimler arasında İngiltere'nin eski Prensi Andrew da vardı. Giuffre, Andrew ile 17 ve 18 yaşlarındayken Londra, New York ve Virgin Adaları'nda üç kez birlikte olmaya zorlandığını iddia etti. Andrew tüm suçlamaları reddetti ancak 2022'de davayı bilinmeyen bir meblağ karşılığında uzlaşmayla kapattı.

Giuffre, 2015 yılında Maxwell'e karşı açtığı hakaret davasını kazandı. Maxwell, 2021'de çocuk cinsel ticareti suçlarından mahkum edilerek 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Epstein ise 2019'da New York'taki cezaevinde intihar etti.

Ölümünden sonra ne oldu

Giuffre'nin gazeteci Amy Wallace ile birlikte yazdığı anı kitabı "Nobody's Girl" Ekim 2025'te ölümünün ardından yayımlandı ve kısa sürede çok satan listelerine girdi. Kitaptaki ifadeler, İngiltere Kralı Charles'ın kardeşi Andrew'dan tüm kraliyet unvanlarını alması sürecinde etkili oldu.

Şubat 2026'da yayımlanan yeni Epstein belgelerinde, Maxwell'in 2015 tarihli bir e-postasında Giuffre ile Andrew'un fotoğrafının gerçek olduğunu kabul ettiği ortaya çıktı. Giuffre'nin kardeşi Sky Roberts, bu belgelerin kız kardeşlerinin yıllarca söylediklerini haklı çıkardığını belirterek Andrew hakkında cezai soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Virginia Giuffre, 2015 yılında kurduğu SOAR (Speak Out, Act, Reclaim) adlı sivil toplum kuruluşuyla cinsel istismar mağdurlarının sesi olmaya devam etti. Geride üç çocuğu, eşi Robert Giuffre ve milyonlarca mağdurun cesaretine ilham veren bir miras bıraktı.