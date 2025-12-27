Son Mühür/Merve Turan- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ne (MHRS) ilişkin para cezası iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

“Para cezası” iddialarına yalanlama

DMM tarafından yapılan açıklamada, MHRS üzerinden alınan randevulara gidilmemesi ya da randevunun iptal edilmesi durumunda vatandaşlara para cezası uygulandığı yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Açıklamada, bu yöndeki paylaşımların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu vurgulandı.

MHRS işlemleri ücretsiz

Açıklamada, MHRS üzerinden randevu alma, iptal etme veya randevu değişikliği yapmanın tamamen ücretsiz olduğu ifade edildi. Vatandaşlardan herhangi bir ad altında ücret ya da ceza talep edilmediğinin altı çizildi.

Sahte sayfalara dikkat uyarısı

DMM, sosyal medyada dolaşıma sokulan ve “Randevu İptal Cezası Bildirimi” gibi ifadeler içeren sayfa ve bağlantıların Sağlık Bakanlığı ya da MHRS sistemleriyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını bildirdi. Bu tür içeriklerin aldatma amacı taşıdığı kaydedildi.

Resmi kanallar hatırlatıldı

Vatandaşların MHRS işlemlerini yalnızca MHRS’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapmaları gerektiği hatırlatılan açıklamada, dezenformasyon içeren paylaşımlarla ilgili gerekli yasal süreçlerin ilgili kurumlarca yürütüldüğü belirtildi.