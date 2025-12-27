Asgari ücretin açıklanmasının ardından yılbaşı alışverişlerinin hız kazanmasıyla birlikte olası fahiş fiyat artışlarına karşı kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Ankara İl Ticaret Müdürlüğü’ne bağlı 17 ekip, kent genelinde marketler ve alışveriş merkezlerinde eş zamanlı kontroller yaptı.

81 ilde denetim faaliyetleri artırıldı

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin netleşmesiyle birlikte, tüketicinin korunması ve haksız kazancın önüne geçilmesi amacıyla 81 ilde denetim faaliyetlerini artırdı. Bu kapsamda Ankara’da 6 ilçede sahaya çıkan ekipler; market ve AVM’lerde başta temel gıda ürünleri olmak üzere meyve-sebze, et ve et ürünleri, kuruyemiş ile yılbaşı döneminde talebi artan hediyelik eşyaları mercek altına aldı. Denetimlerde ürünlerin raf fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırılarak uyumsuzluk olup olmadığı incelendi.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderiliyor

Ankara İl Ticaret Müdürü Elif Tan, asgari ücret artışının bazı işletmeler tarafından gerekçe gösterilerek ölçüsüz fiyat artışlarına gidilmesini engellemeyi hedeflediklerini ifade etti. Denetimlerde işletmelerden ürünlere ait son üç aylık fatura bilgilerini talep ettiklerini belirten Tan, özellikle temel ihtiyaç ürünlerinde haksız fiyat artışı tespit edilmesi halinde dosyaların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderildiğini söyledi. Kurulun yapacağı değerlendirme sonucunda uygunsuzluk görülmesi durumunda idari yaptırımların uygulanacağını kaydetti.

Yılbaşı öncesinde kuruyemiş, atıştırmalık ve gazlı içecek reyonlarının da öncelikli olarak denetlendiğini vurgulayan Tan, Ankara’nın farklı noktalarında eş zamanlı kontrollerin sürdüğünü belirtti. Elif Tan, Bakanlık talimatları doğrultusunda, asgari ücret artışının fahiş fiyat uygulamalarına yol açmaması için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini sözlerine ekledi.