İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmeleri doğrultusunda 26-27 Aralık tarihlerinde 22 ilde etkili olması beklenen kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışına karşı vatandaşları uyardı. Bakanlık, olumsuz hava koşulları nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Kuzeybatı’da yüksek kesimlerde yoğun kar bekleniyor

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 26 Aralık Cuma gecesinden itibaren Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu’nun kuzeyi, Sinop’un batısı ile Zonguldak ve Bartın’da, 300 metre rakımın üzerindeki bölgelerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi. Bu bölgelerde kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerine çıkabileceği belirtildi.

Doğu ve Güneydoğu’da kar yağışı

Açıklamaya göre, 27 Aralık Cumartesi günü Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ile ilerleyen saatlerde Iğdır’ın yüksek kesimleri, Ağrı, Kars ve gece saatlerinden itibaren Van’da kuvvetli kar yağışı öngörülüyor. Bu illerde kar kalınlığının 5 ila 20 santimetre arasında olacağı tahmin ediliyor.

Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak’ın kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Van’ın güneyinde ise yer yer yoğun kar yağışının etkili olmasının beklendiği, bu bölgelerde kar kalınlığının 20 santimetreyi aşabileceği kaydedildi.

Ulaşımda aksamalar ve buzlanmaya karşı uyarı

İçişleri Bakanlığı, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları ile özellikle yüksek kesimlerde tipi riskine dikkat çekti. Vatandaşların yetkili kurumlar tarafından yapılan uyarıları yakından takip etmesi ve gerekli tedbirleri almasının önemine vurgu yapıldı.