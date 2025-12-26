Son Mühür - Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Saran’a, "Olağanüstü kongre kararı al, camiadan güven oyu al, aday ol, ben aday olmayacağım, takım iyi gidiyor, göreve devam etmen gerekiyor" dediği yönündeki iddialar gündeme geldi.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada ise Ali Koç’un bugün Sadettin Saran’a gerçekleştirdiği ziyaretin tamamen nezaket çerçevesinde olduğu vurgulanarak, bu kapsamın dışındaki yorum ve iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Serbest bırakıldı

Uyuşturucu testi pozitif çıkmasının ardından “uyuşturucu madde temin etme”, “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma” ve “uyuşturucu kullanma” iddialarıyla dün başkanlık makamında gözaltına alınan Sadettin Saran, Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi. İfadesinin ardından imza yükümlülüğü ve adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Saran, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ali Koç 'aday ol, ben aday olmayacağım' dedi iddası

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre, eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaşanan gelişmelerin ardından Sadettin Saran ile yaptığı görüşmede, “Olağanüstü kongre kararı al, camiadan güven oyu al, aday ol; ben aday olmayacağım. Takım iyi gidiyor, göreve devam etmen gerekiyor” ifadelerini kullandı. Bu iddianın gündeme gelmesinin ardından basın açıklaması yapan sarı-lacivertli kulüp ise Koç’un Saran’a bugün gerçekleştirdiği ziyaretin tamamen nezaket kapsamında olduğunu belirterek, bu çerçevenin dışında yapılan yorumlara itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu. Fenerbahçe'den açıklama Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran’a, önceki başkanımız Sayın Ali Koç’un bugün gerçekleştirdiği ziyaret; tamamen bir nezaket ziyareti kapsamında olup, Fenerbahçe’nin bugününe ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan bir buluşmadan ibarettir. Bu çerçevenin dışında yapılan yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız." Sabuncuoğlu'dan cevap Fenerbahçe'nin yaptığı duyurudan sonra açıklama yapan Sabuncuoğlu, "Kulüpten yapılan açıklama, başka bir konuyla ilgili ama benim haberin üzerine geldiği için benim yalanlandığımı düşünmeniz normal dostlar. Haberlerim duruyor. Yalanlanan konu, bugün yaşanan ve sosyal medyada dünden bu yana paylaşılan 'istifa' içerikli konular. Bilginize" şeklinde konuştu.