İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Muğla, Adana ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında iş insanları, modeller ve ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk ve tutuklama kararları

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 17’si tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüpheliler

Hakimlik tarafından tutuklanmalarına karar verilen şüpheliler şu şekilde:

Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, İhsan Aygün, Melissa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Işıl Işık, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt.

Soruşturmanın kapsamı ve suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 22 kişi hakkında “uyuşturucu madde imal ve ticareti”, “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak için yer, malzeme veya donanım sağlama”, “uyuşturucu madde satın alma, bulundurma veya kullanma” ile “fuhşa teşvik ve aracılık etme” suçlamalarıyla gözaltı kararı vermişti.

Ele geçirilen malzemeler

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatların ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca zanlılardan birinin cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Yakalama kararı bulunan şüpheli

Soruşturma kapsamında Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.