Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Nefes Gazetesi’ne verdiği röportajda hem Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarını hem de İmralı sürecine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Özel, partisinin pozisyonunun kamuoyunda doğru bulunduğunu savundu.

“Adayım Ekrem İmamoğlu”

Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruya, CHP’nin mevcut adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu vurgulayarak yanıt verdi. Kendi adaylığına yönelik iddiaları reddeden Özel, ilk günden bu yana böyle bir niyeti olmadığını ifade etti. İmamoğlu’na yönelik olası engelleme girişimleri karşısında CHP’nin en geniş katılımla yeni bir aday belirleyeceğini söyleyen Özel, “CHP’nin adayı Erdoğan’ı yenecek güçte olur” değerlendirmesinde bulundu.

İmralı süreci ve komisyon kararı

Özel, CHP’nin AK Parti, MHP ve DEM Parti’nin yer aldığı komisyon sürecindeki tutumunun seçmen nezdinde karşılık bulduğunu söyledi. Komisyona katılım ve adaya gitmeme kararının doğru bulunduğunu belirten Özel, şeffaflık ve demokratikleşmenin eş zamanlı ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

CHP’nin sunduğu raporlara yönelik eleştirileri de değerlendiren Özel, bazı çevrelerin raporları önyargılı bir bakışla ele aldığını savundu. CHP’nin “Kürt sorunu vardır ve demokrasiyle çözülür” yaklaşımının tarihsel tutarlılığa dayandığını ifade etti.

“Peş peşelik değil, iç içelik”

Sorunun çözümünde demokratikleşme adımlarının ertelenmemesi gerektiğini belirten Özel, çözüm ve demokratikleşmenin eş zamanlı yürütülmesinin güven sağlayacağını söyledi. CHP’nin önerisinin “önce-sonra” anlayışı değil, iç içe ilerleyen bir süreç olduğunu kaydetti.

“Kararımızın arkasında durduk”

İmralı’ya gitmeme kararına ilişkin eleştirilere de yanıt veren Özel, bu tutumun samimi ve tutarlı bulunduğunu dile getirdi. CHP’nin aldığı kararların arkasında durduğunu vurgulayan Özel, bu yaklaşımın toplumda karşılık bulduğunu savundu.

Güvenlik ve dış politika değerlendirmesi

Özel, Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan uçağın düşmesine ilişkin soruya ise olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini belirtti. Türkiye’de artan drone vakalarına dikkat çeken Özel, askeri ve stratejik hedefler etrafındaki güvenlik açıklarının ciddiyetle ele alınması gerektiğini ifade etti.