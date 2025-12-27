Son Mühür - Ankara kulislerinde, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde kapsamlı bir değişiklik için hazırlıkların yapıldığı ifade ediliyor. Edinilen bilgilere göre, kabine revizyonuna ilişkin isimler kısa süre içinde netleşecek. Yeni dönemde kamuoyunda tanınırlığı yüksek, siyasi kapasitesi güçlü ve sahada karşılığı olan isimlerin öne çıkarılması hedefleniyor.

Performans değerlendirmesi belirleyici olacak

Kulis bilgilerine göre mevcut kabinede performansı yetersiz bulunan bazı bakanların görevden alınması gündemde. Yeni kabine yapısında ise daha görünür, siyasi ağırlığı yüksek ve kamuoyuyla teması güçlü bir kadro oluşturulması amaçlanıyor. Değişikliğin, iç politikadaki dengelerin yanı sıra ekonomi ve dış politika başta olmak üzere temel yönetim alanlarında da yeni bir yaklaşımı beraberinde getirmesi bekleniyor.

Yeni kabine için “siyasi vitrin” vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şekillenecek yeni kabinenin, artan siyasi ve ekonomik baskılara karşı güçlü bir yönetim mesajı vermesi planlanıyor. Kulislerde, bu revizyonun yalnızca isim değişikliğiyle sınırlı kalmayacağı; partiyle bağı kuvvetli, sahada karşılığı olan ve kamuoyunda bilinirliği yüksek isimlerle yeni bir siyasi vitrin oluşturulacağı değerlendirmesi yapılıyor.

Değişmesi muhtemel bakanlıklar

İddialara göre Ulaştırma ve Altyapı, Gençlik ve Spor, Ticaret ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarında değişiklik ihtimali bulunuyor. Bu bakanlıklar, kulislerde “performans ya da kamuoyunda karşılık eksikliği” gerekçesiyle revizyon listesinde yer alıyor. Söz konusu görevler için kamuoyunda karşılığı güçlü yeni ya da daha önce görev yapmış siyasi figürlerin değerlendirildiği ifade ediliyor.

Eski isimler yeniden gündemde

Kulislerde, daha önce kabinede görev almış bazı isimlerin yeniden değerlendirilebileceği de dile getiriliyor. Stratejik alanlarda tecrübesi bulunan eski bakanların, yeni dönemde kabineye dönüş ihtimali üzerine çeşitli senaryolar konuşuluyor.

Kabine revizyonunun kapsamı ve isimlerin netleşmesiyle birlikte, önümüzdeki dönemin siyasi ve idari yol haritasının da daha belirgin hâle gelmesi bekleniyor.