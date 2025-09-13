Son Mühür- İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya paylaşımlarında Türkiye’nin Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nin (MHRS) hacklendiği ve hasta bilgilerine erişildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sadece bireysel kullanıcı verileri etkilendi

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, paylaşımların kasıtlı dezenformasyon içerdiği vurgulandı. Açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı inceleme sonuçlarına göre, söz konusu ekran görüntülerinin MHRS sistemine ait veri sızıntısı olmadığı, yalnızca bir vatandaşa ait kullanıcı bilgilerinin son kullanıcı kaynaklı güvenlik ihlali sonucunda ele geçirildiği belirtildi.

MHRS güvenliği ihlal edilmedi

Açıklamada, sistemin genel güvenliğinin ihlal edilmediği, elde edilen ekran görüntülerinin ilgili vatandaşın cihazına sızan zararlı yazılımlar üzerinden temin edilmiş olabileceği ifade edildi. Kamuoyuna yanıltıcı bilgi yaymanın, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi uyarınca suç teşkil edebileceği de hatırlatıldı.

Resmi kaynaklara dikkat çekildi

DMM, vatandaşları yalnızca resmi kurumların açıklamalarını dikkate almaları konusunda uyararak, sosyal medyada dolaşan asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.