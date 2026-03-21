Son Mühür- Türkiye'de silahların susması ve kardeşliğin sağlanması konusunda fitili ateşleyen ilk isim olan MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin yayın organı olarak tanımlanan BengüTürk'ün internet sitesinde yayınlanan bir haber metni nedeniyle zor durumda kaldı.

Bahçeli'nin nevruza yönelik mesajında bulunan 'Türk coğrafyasında' ibaresi, BengüTürk'ün sitesinde,

''Nevruz büyük Kürt coğrafyasında birliği dirliği, ümidi, barışı ve uyanışı sembolize eden tarihi bir gündür.” ifadesiyle yer aldı.

Hatanın fark edilmesinin ardından, Bahçeli'nin sözlerini tam olarak yansıtan haber metni siteye konuldu.



Sosyal medyada bir anda gündem olan konu nedeniyle harekete geçen BengüTürk Tv yönetimi yayınladığı bildiriyle söz konusu hatayı yapan editörün görevinden alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi...



KAMUOYUNA DUYURU...



Bengü Türk TV internet sitesi BengüTürk'te yer alan Nevruz Bayramı kutlama haberi editör hatasından kaynaklı olarak video içeriğinde yer almayan kelimelere yer verilmiştir. Bizim için asıl olan video içeriğinin kendisidir ve dikkate alınması gereken de habercilik etiği gereği bu olmalıdır.

Yapılan yazım hatası kısa süre içerisinde düzeltilmiş ancak bazı art niyetli sosyal medya kullanıcılarının videonun aslını görmezden gelerek sehven yazılan bir kelime üzerinden kirli propaganda yürüttükleri görülmüştür. Yapılan hata üzerine sorumlu editör görevinden alınmıştır. Temennimiz kirli propagandaya alet olanların aynı şekilde bu açıklamaya da yer vermeleridir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

